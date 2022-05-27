新莊地藏庵百年祈福繞境 警：部分路段實施交管

新北市新莊區地藏庵文武大眾爺廟，百年祈福遶境活動，將於這個月29、30兩日登場，此次活動，隊伍將分成新莊、頭前、中港3條路線進行，活動預估進行12小時以上，警方已規劃繞境路線交通管制措施，呼籲用路人可改行其他替代道路通行。

警方表示，因受疫情影響，睽違三年的地藏庵文武大眾爺百年祈福遶境活動，將於這個月29、30連兩日舉辦，根據往前經驗，繞行隊伍將涵蓋大部分新莊各街道區域，且遶境活動時間預估12小時以上，警方將動員200名警力維護繞行秩序，並針對活動隊伍分成的新莊、頭前、中港3條路線進行交管。

警方提醒，用路人可收聽警察廣播電臺掌握路況資訊，或行駛65線、環漢路與新北大道等替代道路，以避開壅塞路段及時段，同時，遵守執勤員警與交通管制人員指揮及引導，以維護活動路段交通順暢與安全。

警方交通管制路段、路口及時段如下：

一、5月29日暗訪：

（一）12-16時：中正路與中港路口、明中街與民樂街口。

（二）18-22時：中港路（公園一路口至中華路口）、化成路（頭前路口至新北大道路口）、中華路與富貴路口、中華路與中央路口、中港路（中央、富貴、中原路口）、豐年街沿線、瓊林路沿線。

二、5月30日日訪：

（一）12-16時：中港（公園一路口至中華路口）、化成路（頭前路口至新北大道路口）、中正路與化成路口。

（二）16-20時：中華路與富貴路口、中華路與中央路口、中港路（中央、富貴、中原路口）。