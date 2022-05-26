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積水又停電 台北果菜中繼市場零批場攤商怨如二等公民

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市第一果菜中繼批發市場零批場今天仍有積水。圖／攤商提供
台北市第一果菜中繼批發市場零批場今天仍有積水。圖／攤商提供

近日連續降雨，台北市第一果菜中繼批發市場零批場今天凌晨除了積水之外又意外停電，一直到下午才全面恢復供電，攤商抱怨在這樣惡劣的環境做生意，感覺自己像是次等公民。台北市市場處表示，今天的狀況相關單位都即時掌握狀況，統包商中工現場已和青果理事長、受損的攤主致歉並修復完畢，並請中工全場巡檢。

第一果菜中繼批發市場先前就屢傳漏水狀況，從3月、4月到最近都發生漏水，攤商苦不堪言，先前找北市議員徐立信陳情。徐立信說，今天的停電和漏水，有攤商找他陳情，抱怨他們在中繼市場好像二等公民，必須忍受這麼惡劣的環境，積水問題遲未解決。

北農副總路全利說，蔬菜零批場是由舊大樓地下室的發電機供電，因為昨天持續降雨，雨量也大，舊大樓有改建工程開挖，排水管線排水時受到影響，發電室積水，今天約清晨3點時，零批場停電，狀況發生後機電人員立刻搶修，也通知施工單位派人支援抽水機，經過搶修後，電力都搭接完成，下午4點左右全面恢復供電。

至於中繼市場的水果零批場，路全利說，因為昨天雨很大，有個排水管的接頭滑脫，雨勢瞬間宣洩，造成部分水果零批場的攤商位置積水，相關人員第一時間掌握狀況後向主管機關反應，主管機關馬上通知施工單位到現場了解狀況後修復，主管機關也責成施工單位盡快再次檢視設備和管線，對於攤商的損失後續會做妥適的協調處理。

市場處說，有關中繼市場零批場東側漏水及舊蔬菜零批場停電，市場處、農產公司、新工處及統包商中工均即時掌握狀況，經查中繼市場零批場東側因落水頭掉落，統包商中工現場已跟青果理事長、受損的攤主致歉，今天已修復完畢，並已請中工全場巡檢。

市場處表示，另舊蔬菜零批場停電經查現場2顆馬達正常運作，但昨天雨下太大，導致配電室淹水斷電，今天上午農產公司已再加設2顆馬達抽水。

停電 漏水

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