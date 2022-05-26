台北鎮北宮捐新北溪崑消防分隊高頂救護車及自動甦醒器

新北市板橋區台北鎮北宮與新北市慈愛會今天共同捐贈新北市消防局第一救災救護大隊溪崑消防分隊一輛新式高頂救護車及自動甦醒器一組，第一救災救護大隊大隊長羅凱文代表受贈，並回贈感謝狀，表達感謝之意。

台北鎮北宮為南鯤鯓五府千歲在北部地區重要信仰據點。鄰近民眾逢年過節皆會供奉祭品祈求平安，參拜信徒絡繹不絕，廣受民眾愛戴，建廟時的五府千歲、觀音佛祖、萬善爺神像仍供奉於大殿迄今，台北鎮北宮不僅積極參與各種社會公益活動，贊助板橋、樹林、新莊區暨偏遠地區各學校獎助學金，時常幫助弱勢團體。

消防局第一救災救護大隊溪崑消防分隊為板橋區防疫分隊，近年來時常載送Covid-19確診患者，現有救護車及內裝救護設備耗損迅速，感念救護人員服務民眾不遺餘力，熱心公益的台北鎮北宮與新北市慈愛會今天下午3時捐贈溪崑消防分隊新式高頂救護車1部及自動甦醒器一組。