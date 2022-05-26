神農大帝聖誕日參拜贈匾 新北副市長陳純敬盼疫情退散

農曆4月26日是神農大帝聖誕佳辰，為感念神農大帝庇護地方，新北副市長陳純敬今特別前往中和福和宮及土城五穀先帝廟參拜，與在地議員、里長及信眾一同向神農大帝賀壽，並敬獻中和福和宮「聖德顯揚」、五穀先帝廟「佑我群黎」匾額，同時祈求疫情早日退散，民眾回歸正常生活。

陳純敬表示，新北市宗教團體長期在公益慈善與社會教化頗多貢獻，感謝中和福和宮積極推動急難救助、學子獎助學金，並捐助市府防疫基金、紓困費用及居家照護關懷箱經費等，也感謝五穀先帝廟每年辦理冬令救濟、捐助弱勢，兩寺廟推動的公益慈善事業，嘉惠地方良多。

中和福和宮董事長游炎川表示，福和宮創於清乾隆年間，與廣濟宮同為中和地區大廟，長期善盡社會責任，並保存百年建築工藝與宮廟文物，且因主祀神農大帝掌管四季農作，特別以代表廿四節氣的神明彩繪為門神彰顯特色，也祈求五穀豐收。

土城五穀先帝廟主委李木火表示，五穀先帝廟建於清乾隆時期，原名神農宮，主祀教耕稼、嘗百草的神農炎帝，是土城區最古老廟宇之一，鄰近捷運土城站，許多遊客賞五月桐花，都特別串聯五穀先帝廟遊程，也是許多藝文活動據點及銀髮族樂活處所。