淡水中正路沒端午就可滑龍舟？ 市府另開路面排水改善

昨短時強降雨讓新北多處有積淹水情形，今下午也再有類似大雨，引發不少民眾憂心，新北水利局也在今下午再度前往現場釐清狀況，發現是漲潮時導致排水口堵塞，除排除堵塞外，也另外開設兩處路面排水，盼能解決該路段淹水問題。

梅雨季來臨，近日突然豪大雨讓各地憂心防洪情況，淡水中正路一段昨日就發生道路遭淹沒大片面積，導致交通受影響，引發不少在地民眾憂心，同時也有不少民眾苦笑「還沒端午街就可以滑龍舟」。新北市議員陳偉杰表示，當地過去就有淹水情形，應該是昨天又碰到漲潮及大雨，所以才淹大水。