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淡水中正路沒端午就可滑龍舟？ 市府另開路面排水改善
昨短時強降雨讓新北多處有積淹水情形，今下午也再有類似大雨，引發不少民眾憂心，新北水利局也在今下午再度前往現場釐清狀況，發現是漲潮時導致排水口堵塞，除排除堵塞外，也另外開設兩處路面排水，盼能解決該路段淹水問題。
梅雨季來臨，近日突然豪大雨讓各地憂心防洪情況，淡水中正路一段昨日就發生道路遭淹沒大片面積，導致交通受影響，引發不少在地民眾憂心，同時也有不少民眾苦笑「還沒端午街就可以滑龍舟」。新北市議員陳偉杰表示，當地過去就有淹水情形，應該是昨天又碰到漲潮及大雨，所以才淹大水。
水利局說明，淡水區中正路一段8巷昨日積水原因，主要是道路緣石阻水、漲潮外水位上漲頂托、進水口阻塞造成排水不良而積水，公所在當日已現場將水路疏通，並緊急於緣石開孔及抽水機抽水方式處理，今日到現場會勘確認水路，後續將以路面進水口改善方式紓解積水問題，今日已經沒有積水狀況。
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