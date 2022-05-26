國稅局鼓勵手機線上報稅 祭出抽獎5萬元

今年受到國內疫情升溫影響，國稅局綜所稅結算申報延長至6月30日，北區國稅局淡水稽徵所也呼籲，請民眾多加利用「手機報稅」、「網路申報」或「稅額試算線上回復確認」在家完成申報，減少外出避免群聚。今年報稅期國稅局提供AI稅務智能客服，以機器人客服模式24小時為民眾解答法規面及系統操作面的問題。

北區國稅局淡水稽徵所審核員林淑娟表示，使用網路申報或手機報稅都可以採用「行動電話認證」進行身分驗證，只要手機門號是民眾自己申辦的門號，就可以採「行動電話認證」。行動電話認證非常簡單，輸入身分證號碼、電信業者、手機號碼以及健保卡卡號，驗證成功系統會帶出所有申報資料，民眾就可以直接進行報稅。

林淑娟也表示，防疫期間為避免群聚，呼籲民眾多加利用「手機報稅」、「網路申報」鼓勵民眾在家報稅，舉辦「在家報稅真安心，多重好禮大方送」抽獎活動，只要民眾使用手機報稅或在家網路申報就可以參加抽獎，頭獎獎金高達50,000元。