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疫情嚴峻期間汐警安心健檢 亞東醫院到府服務

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
亞東紀念醫院健康檢查中心團隊派駐為汐警同仁服務，讓員警不用大費周章去醫院排隊而擔憂染疫問題。圖／觀天下有線電視提供
亞東紀念醫院健康檢查中心團隊派駐為汐警同仁服務，讓員警不用大費周章去醫院排隊而擔憂染疫問題。圖／觀天下有線電視提供

疫情嚴峻，為避免同仁至醫院增加染疫風險，今(26)日汐止分局在6樓禮堂做好清消工作，由亞東紀念醫院健康檢查中心團隊派駐為汐警同仁服務，並提供新臺幣2,081元及4,500元2種優質健康檢查方案。

汐止分局特別請亞東醫院在有限的經費規劃出最完整的健檢方案，因此這次醫院也提供最先進的醫療器材設備，例如有別於傳統黑白影像、現今「美國家庭醫師學會指定採用機種」—高階高解析度彩色都卜勒超音波儀器，廣泛的應用在心臟、頸動脈、甲狀腺等等的檢查上提高醫師診斷可比性；另外還有美國FDA核准影像分析指定機種—TOPCON TRC-NW400「免散瞳」眼底攝影機，可以針對視網膜本身的疾病(退化、破洞、剝離)、視神經炎、黃斑部病變、青光眼、飛蚊症、動靜脈阻塞、眼中風等全方位的檢查，以保障經常使用3C產品的警察同仁。

今日總計有58名參與健檢的同仁，大家都直呼好方便、好安心，能夠在不到半天的時間就完成這麼多項高規格的檢查項目，還不用大費周章去醫院排隊而擔憂染疫問題，真是很棒的福利。

分局長林詮峰一直以來非常重視同仁健康，警察工作全天日24小時、日以繼夜不休，面對民眾各項需求，皆倚靠同仁們辛勞付出、犧牲健康身體及家庭生活，才能秉持優質熱忱服務精神達成重任，在努力於警察工作外，鼓勵同仁積極參與健檢以掌握自身健康狀況。

警察 汐止

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