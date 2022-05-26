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人生礦味成果展 瑞芳高工學生創意激盪展現成果

觀天下／ 記者李嘉文／瑞芳報導
學校與社區結合，給學生舞台走出校園深入了解地方文化，更進一步推廣在地文化。圖／觀天下有線電視提供
學校與社區結合，給學生舞台走出校園深入了解地方文化，更進一步推廣在地文化。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳高工延續新北市教育局創新教育加速器計畫，藉由走出校園深入社區實地踏察了解礦鄉文史，與猴硐礦工文史館及科大資源合作，今(26)日結合猴硐礦工文史館三周年回顧展，以「人生礦(況)味，品味人生」為主題發表成果展，呈現礦工人生酸甜苦鹹，點亮礦業文化傳承的希望。回顧展將從5/26一路展至7/1日，民眾可至猴硐礦業文史館一睹斐然成果。

繼去年以跨群科學制的多元課程內容，結合技術型高中學生專業技能發表礦業文化及防疫養生食材概念的「吃了煤」便當、活動的展示風格由設計專長的科大師資與本校室內空間設計科、電腦機械製圖科共同攜手合作出多樣文創產品及識別標示系統。今年瑞芳高工更擴大規模與猴硐礦業文史館合作，以「傳承」為核心，將礦工人生的辛酸甘苦經歷與礦鄉興衰歷史，以導覽活動、文創產品、烘焙及飲調等多面向方式進行融入。

猴硐礦工文史館創辦人周朝南表示，活動很感謝大家的參與，也很感謝瑞芳高工的師生們對於礦業傳承的用心，讓礦業文化深入教育，讓文化傳承不會中斷。

瑞芳高工校長潘泰伸表示，即使現今已不再挖礦，但這次的展覽，用人情、溫度和故事，讓礦業文化繼續被更多人挖掘，這次與猴硐礦工文史館的合作，就是要讓學校的學生能夠了解在地文化，更進一步推廣在地文化。

瑞芳高工透過新北市教育局創新教育加速器計畫，讓學校與社區結合，給學生舞台走出校園深入了解地方文化，透過實作增加能力及信心，活動最後一場深具傳承意味的點燈儀式，由退休礦工與瑞工孩子們共同在瑞三礦坑口掛上LED煤油燈，象徵共同點起文史傳承的燈火。

瑞芳高工 猴硐 文創

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