端午飄粽香 汐止善琴慈惠堂包粽子助弱勢

再過幾天，就是一年一度的端午節，汐止善琴慈惠堂今年是連續十幾年包愛心粽，贈送給弱勢團體，今(26)日一早，新北市議員周雅玲也到善琴慈惠堂和20多位志工們一起包愛心粽，希望大家都能開心過端午。

愛心粽只送不賣，端午節前夕，汐止善琴慈惠堂好熱鬧，20幾位志工到廟裡一起包肉粽，洗粽葉、煮粽料、包粽子，忙個不停，往年都是包好幾千顆做愛心，雖然，受到疫情影響，不過，今年依舊要包三千顆肉粽，送給基隆家扶中心等單位，讓弱勢家庭感受到社會滿滿的溫暖。

汐止善琴慈惠堂主陳雪嬌表示，這十幾年來，自從建廟就開始包粽子，今年比較特別，除了發放白米七萬台斤，雖然，遇到疫情，還是要幫助弱勢貧困家庭，端午節到了，依舊準備愛心粽，本來往年都是包五千顆，但因為疫情嚴峻，現在許多學生都是遠距上課，在家裡，所以，減少兩千顆，今年總共包三千顆的愛心粽，除了送萬里公所，今天則是送基隆家扶中心1500顆。

基隆家扶中心主委羅志民指出，從101年到110年的時間，汐止善琴慈惠堂總共捐給基隆家扶中心13000顆的肉粽，他們很熱心一早就來綁肉粽，就是要讓家扶整車帶1500顆肉粽回去，今天回去發放給汐止區弱勢的家庭，真的很感謝。

新北市議員周雅玲連續好幾年都和志工們一起包粽子，從摺粽葉、放餡料，再綁起來，幾年下來也包出心得手藝越來越好，他也感謝廟方每年在端午節前夕，不但準備材料，還號召志工一起包粽子，值得一提的是，雖然，愛心粽只送不賣，不過，用料都超用心，有菜脯、香菇、滷肉等等。

周雅玲說，五月飄粽香，每年善琴慈惠堂在端午佳節前夕，因應很多社團的需求，就會包很多的肉粽，今年也因為疫情的關係，準備了三千顆肉粽分送基隆家扶中心以及公所單位，那每天也都會撥空過來參與這項善舉，雖然，每年就包一次粽子，但是，感覺手藝都有在精進，包的粽子也越來越大顆，包愛心粽覺得非常有意義。