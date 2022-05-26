氣候影響 汐止春茶量少質優CP值高

今年汐止區春茶比賽，今(26)日在汐止區農會的休閒中心登場，現場一樣是邀請了專業委員，進行評比，從茶湯色澤、香氣、味道去評比，雖然，今年因為採收製茶時下雨，增加難度，產量比往年少，不過，茶農憑著製茶老經驗，品質一樣維持高水準，是CP值高的好茶。

汐止區農會農事指導員黃輝錡表示，今天是汐止區春季優良茶評鑑比賽，今年點數總共有51點，因為氣候的關係點數比較少，但是評審的評鑑下來今年的品質都還相當不錯。

茶葉改良場評審潘韋成指出，今年的春茶是農曆的二月清明，所以，氣候環境雨水充足、天氣寒冷，春茶的滋味非常的好，還有春茶的甜度，所以，今年的茶葉在滋味、香氣並重，整體品質也較往年更高，鼓勵消費者可以多買一些茶，絕對物超所值。

黃輝錡說，今年春茶比賽方式跟往年比較不一樣，因為今年的疫情特別嚴重，所以，現場就不開放給農友參觀，不然往年比賽時很多農友都已經在外面等待了，很期待開獎得到的獎項，針對今年特殊情況，改以直播方式開獎，直接在臉書直播，並且也會在官網、FB、Line公告，讓農友可以第一時候知道得獎資訊，也達到公開、公平、公正的原則。