家用垃圾袋標案價暴增150% 新北：疫情使需求大增

新北市議員張維倩今在議會總質詢指出，新北市專用垃圾袋決標金額前2年僅有7000多萬，未料今年暴增至1.1億元，標案內容也都未有新增項目。新北市環保局長程大維表示，疫情至今，家戶垃圾增加約1成，因此有增加大容量垃圾袋經費購買，至於垃圾袋品質部分都有通過CNS標準。

張維倩表示，她近期屢接陳情，垃圾袋品質良莠不齊，同樣容量的專用垃圾袋厚薄不一，有些薄的垃圾袋容易破掉，厚的垃圾袋也會造成資源浪費，希望市府制訂統一標準。

張維倩提到，2020年專用垃圾袋決標總金額是7340萬，2021年決標金額是7386萬元，未料今年卻暴增至1.1億元，增額幅度近150％。

張維倩說，檢視近3年環保局計畫預算書，內容都是「製作十種專用垃圾袋」，並未有太大變化，前2年僅需7000多萬完成的內容，不懂為何需要多花3600萬元完成。

程大維回應，雙北針對垃圾袋規格都一致，垃圾袋須通過CNS標準，只要不符合就會退貨，市府也會測量撕裂、抗延展等標準。另外，垃圾袋出廠時，都需通過色卡檢驗，而色卡有一定色差範圍，才會導致顏色不一，但是垃圾袋品質都不會有太大落差。

程大維表示，專用垃圾袋決標金額暴增，主要是因為專用垃圾袋不能出現斷貨，必須維持3個月的庫存量，受疫情影響，家戶垃圾增加約1成，前陣子垃圾袋庫存較急迫，民眾到銷售點詢問都不一定能買到，因此今年才會增加採購5、14公升垃圾袋，盼維持供貨穩定。