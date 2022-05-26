疫情燒連帶家戶垃圾變多 新北專用袋預算增150%

新北市議員張維倩今天質疑專用垃圾袋標案金額激增150%，垃圾袋卻易破掉。市府回應，COVID-19疫情延燒，連帶家戶垃圾增加，因此增加採購，品質都有通過CNS標準。

新北市長侯友宜今天赴新北市議會接受市政總質詢，民主進步黨籍市議員張維倩質詢指出，專用垃圾袋決標金額今年增加到新台幣1.1億元，但相較過去2年決標金額皆約7300萬，暴增150%。

張維倩說，她檢視近3年環保局計畫預算書，內容都是「製作10種專用垃圾袋」，並未有太大變化，為何預算卻增加，且未反映在垃圾袋品質，近年屢接獲陳情，部分專用垃圾袋又薄又透明，民眾隱私一覽無遺，還很容易破掉，有時必須套兩層。

對此，新北市政府環保局長程大維回應，雙北垃圾袋規格一致，都須通過CNS標準，若不符合就會退貨，而市府也會測量撕裂、抗延展等標準，由於垃圾袋出廠時需通過色卡檢驗，但色卡有一定色差範圍，才會導致顏色不一。

至於專用垃圾袋決標金額暴增，程大維解釋，專用垃圾袋必須維持3個月的庫存量，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，家戶垃圾增加約1成，垃圾袋庫存一度急迫，因此今年增加採購5、14公升垃圾袋。

同黨籍議員何淑峰質詢時則提及，市府計劃在新莊區頭前運動公園建置防災教育科技體驗館及非營利幼兒園，民眾憂心綠地公園空間將大幅縮水，形同「沒收公園用地」。

侯友宜答詢允諾公聽會謀共識；消防局補充說明，該場址有兩個地號，中原段234地號約2.5公頃，是科技體驗館及旗艦型非營利幼兒園建置用地，兩建物面積合計約占17.1%，並未佔用公園所在的281地號。