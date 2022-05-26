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徐巧芯違停案仍未公布密錄器 黃珊珊：會保護公務員

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員徐巧芯違停爭議，台北市副市長黃珊珊表示將依法行政，並認為不該把公務員當上節目工具，會保護自己的公務員。圖／截自柯文哲YouTube
北市議員徐巧芯違停爭議，台北市副市長黃珊珊表示將依法行政，並認為不該把公務員當上節目工具，會保護自己的公務員。圖／截自柯文哲YouTube

國民黨北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，北市信義分局至今仍未公布密錄器，遭外界質疑信義分局是否受到施壓，資深媒體人周玉蔻則爆料徐巧芯透過協助要求別公布密錄器，台北市副市長黃珊珊表示，支持警察依法行政，但會保護公務員，不讓他們成為別人上節目的工具。

針對徐巧芯違規停車爭議，台北市長柯文哲昨表示依法行政，後續會了解詳情，今天再被問到此事追查進度，黃珊珊表示，支持警察依法行政是北市府的立場，認為該案是單純的行車違規停車問題，該罰就罰、該辦就辦。

但黃珊珊也表示，部分媒體、民意代表利用這起事件上節目，並把公務人員當作上節目的工具，認為這樣的行為不妥，站在北市府的立場，會保護自己的公務員。

台北市長 徐巧芯 黃珊珊 周玉蔻

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