徐巧芯違停案仍未公布密錄器 黃珊珊：會保護公務員

國民黨北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，北市信義分局至今仍未公布密錄器，遭外界質疑信義分局是否受到施壓，資深媒體人周玉蔻則爆料徐巧芯透過協助要求別公布密錄器，台北市副市長黃珊珊表示，支持警察依法行政，但會保護公務員，不讓他們成為別人上節目的工具。

針對徐巧芯違規停車爭議，台北市長柯文哲昨表示依法行政，後續會了解詳情，今天再被問到此事追查進度，黃珊珊表示，支持警察依法行政是北市府的立場，認為該案是單純的行車違規停車問題，該罰就罰、該辦就辦。

但黃珊珊也表示，部分媒體、民意代表利用這起事件上節目，並把公務人員當作上節目的工具，認為這樣的行為不妥，站在北市府的立場，會保護自己的公務員。