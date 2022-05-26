影／民進黨團辦頒獎典禮 評比新北市府局處首長

新北市議會今日總質詢，民進黨團為市府各局處做評比，其中教育局被批特立獨行，沒有全面停課，青年局被點名實施民調成果不佳，無法有效完成後政策。新北市長侯友宜回應，新北城鄉差距大，須彈性調整。青年局長錢念群也解釋，民調方式有做過專業研議，不足之處也會檢討。

民進黨團今日為新北市府各局處打分數，表現良好的局處包括工務局、勞工局、消防局、地政局、警察局；表現較差的分別是青年局、新聞局、觀旅局、教育局、環保局、秘書處。

新北市議員張維倩認為，青年局做的「新北市青年生活及意向調查」 是找民調公司來做的，總共花費80萬元，其中電話民調是使用市話及手機，但家中電話幾乎都長者在接聽，無法有效調查到青年族群的需求，準確度不佳。

青年局長錢念群表示，「新北市青年生活及意向調查」 共分為上半年與下半年及質化調查，所以才會使用到80萬元，市府希望先了解青年需求，才能正確找到政策推動方向，並研擬業務做法，真正幫助到年輕人。

李余典則提到，民進黨團在5月19日曾召開記者會，要求新北全面停止實體上課，改成線上教學，避免學生染疫。

侯友宜回應，中央當初說5月19日是高峰期，但從現在來看，新北的高峰期是在5月18日前，這也就是為什麼新北的作法要有彈性的原因，且新北有城鄉差距，所以新北才會彈性應變，授權學校依狀況調整，避免一下停課、一下上課，使孩子更加痛苦。