快篩陽即確診上路 北市車來速篩檢數量不增反減

快篩陽即確診今上路，大量快篩陽性者，加上梅雨季逢大雨狂下，不少民眾憂車來速會大排長龍，但實際查看北士科車來速及木柵機廠車來速，驅車前往篩檢的人車數量並不多，過程十分順暢且快速。

萬芳醫院表示，木柵機廠車來速仍維持一天800人次的量能，但因有中正紀念堂車來速、北士科車來速及台大醫學院體育館篩檢站分散人流，加上今天快篩陽即確診新政上路，民眾多選擇採視訊診療方式評估是否確診，因此過去1周車來速並無出現大排長龍的現象，甚至逐日減少，目前800個名額尚未額滿，有需求者仍可預約使用。

快篩陽即確診政策，恐讓視訊門診塞車，台北市副市長黃珊珊昨指出，北市府官網第一個網頁就是COVID-19防疫專區，有視訊診療需求者，可點選「醫療照護」，即可在頁面找到「視訊診療」選項。