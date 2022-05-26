守護保育類動物 新北設置「當心食蟹獴」標誌牌面

繼在瑞芳、石碇、三峽設置當心野生動物標誌牌面，新北市交通局今天說，即起在新店區長春里新坡一街設置6面「當心食蟹獴」標誌牌面，提醒民眾減速駕駛，一同保育野生動物。

新北市政府交通局今天發布新聞稿指出，新北市境內多郊山生態豐富，野生動物「路殺」意外頻傳，依據道路交通標誌號誌設置規則，可於野生動物常出沒處設置當心動物標誌，圖案可依該地區最常出現的動物調整。

繼在瑞芳、石碇、三峽設置當心蝙蝠、獼猴、青蛙的交通牌面後，交通局交通管制工程科長林昭賢說，市府動物保護防疫處日前接獲新店區長春里長通報，有1隻列為2級保育類動物的食蟹獴在新坡一街遭路殺，已失去生命跡象。

林昭賢表示，為防止路殺意外發生，經動保處會同交通局、公所等相關單位會勘，決定在新坡一街上下坡、轉彎處共架設6面「 當心食蟹獴」告示牌面，提醒民眾減速駕駛。

林昭賢表示，「當心食蟹獴」牌面是由科員楊雅捷上網搜尋，依據食蟹獴圖片的外型、體態重新設計打造，提醒駕駛行經時務必減速慢行，給台灣特有原生種多一點生存機會。