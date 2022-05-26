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新北市到宅照護隊成立一周 完成65人服務

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市到宅照護隊透過手機視訊，由同仁醫院醫師問診並當場給藥。圖／新北市社會局提供
新北市到宅照護隊透過手機視訊，由同仁醫院醫師問診並當場給藥。圖／新北市社會局提供

新北市到宅照護隊已成立一周，已完成48案、服務65人，當中有高齡82歲確診卻不自知，也有視障夫妻確診無法出門就醫，甚至一家5口有4位領有身障證明，都由照護隊一一投藥救援。

社會局長張錦麗表示，新北市列冊有案的獨居長者約4000人，獨居且行動不便的身心障礙者亦有1500人，萬一有身體不適、疑似染疫，沒有親人陪同或自行篩檢、就醫，社會局於5月18日成立到宅照護隊，由土城同仁醫院、新北市牙醫師公會及醫檢師公會等，到宅提供服務。

老人科科員楊慧敏在服務中接獲伊甸基金會通報，有對家住土城的視障夫妻，因出現喉嚨不適、聲音沙啞、全身倦怠，卻因行動不便，無法到醫院進行PCR，經照護隊到場進行快篩並投藥，又連結愛明中心提供生活物資，以備在染疫期間生活之需。

身障科科員黃昭月在服務中有位住樹林的家屬表達，因父親高齡82歲，又有青光眼、膽結石、高尿酸等慢性病，雖打了3劑，但因發燒、咳嗽卻不願看診，經緊急聯繫救護隊，由牙醫師范綱信到場快篩，確認是陽姓，經視訊同仁醫院院長張澍平問診後，立即提供藥物。

另外，樂智家資中心通報，住在板橋一家5口有4位領有身障證明，案主的媽媽也疑似智能不足，5個親人同住，快篩有陰有陽，經照護隊進場投藥治療，並連結板橋社福中心後續提供生活關懷和服務。

張錦麗表示，民眾若發現社區內有獨居長輩、身障不便出門者，疑似染疫卻無家人陪同或自行快篩、就診，可撥打服務專線0800-292929（要救要救要救）。

新北市到宅照護隊到獨居長輩家中快篩。圖／新北市社會局提供
新北市到宅照護隊到獨居長輩家中快篩。圖／新北市社會局提供

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