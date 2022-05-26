受贈流向有圖有真相 第一個食物銀行Line APP今發表

Line即時通訊平台不再只是聊天貼圖，彰化縣樂林食物銀行和工研院合作，開發進銷存貨功能結合Line APP的線上物資發送需求系統，捐贈者能看見捐贈物資的流向，管理者掌握物資保存現狀，志工在現場即時發送急需物資品項，為NPO非營利組織與公部門樹立更有效率照顧偏鄉弱勢族群的里程碑。

二林鎮公所輔導的彰化縣樂林食物銀行，去年和工研院合作研發「究平安食物銀行線上物資發送需求系統」，經過半年多設計程式，一個多月實務測試修改，今天在樂林食物銀行發表。樂林食物銀行最大資助者彰化縣中醫師公會，公會理事長彭德桂到場致意，表達中醫師對弱勢族群的關懷。

樂林食物銀行理事長洪毓雯說，食物銀行收到的物資品項眾多，樂林發起人鎮長蔡詩傑看到書面報告後，思考管理系統若能科技化，將提升NPO協助弱勢家庭的效率，也不浪費物資，因此拜託二林鎮政顧問也是工研院顧問林定三，居間促成工研院協助開發相關管理系統。

林定三表示，食物銀行收到物資很多是熟食、鮮食，品項很雜，傳統工商業使用的管銷存系統不敷使用，工研院工程師花了半年多的時間寫可以應用在Line APP的程式，這套適合食物銀行的系統有追蹤物資流向、查閱庫存數量和訪視發送情形等功能，又多加食物銀行冰箱管理系統，能掌控即時食物數以避免浪費。

究平安食物銀行線上物資發送需求系統未來可能進一步運用在公部門，工研院也會研發類似的獨居長者救急系統，萬一長者在家跌倒或發生意外狀況，系統都會示警，通知親屬、醫護等人員趕到。

樂林食物銀行過去3年推動偏鄉孩子圓夢計畫，發現弱勢學童的願望很簡單，只要文具和運動用品，因此今年將成立中部地區第一個兒童實體食物銀行，今天揭幕，彰化縣補習教育暨品保協會理事長楊子韻捐出募集來的660個文具物資。