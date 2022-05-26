松山霞海城隍廟備6000份快篩 5/27起連3天發送
疫情嚴峻，快篩試劑需求大增，台北市松山霞海城隍廟為此準備6000份快篩，明天起連3天發送，呼籲民眾戴口罩、保持社交距離，依照排隊動線耐心等候。
香火鼎盛的松山霞海城隍廟以供奉財神爺聞名，被譽為全台灣十大必拜財神爺廟之一，廟方有感於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，民眾對於快篩試劑有需求，因此準備了6000份快篩，明天起連3天在廟口發送。
廟方在臉書發文說明，27、28、29日，每天將分成上、下午2梯次發送各1000份快篩，每份含2劑，上午從8時30分開始發號碼牌、9時領取，下午從1時開始發號碼牌、1時30分領取，送完為止。
廟方指出，歡迎大家屆時來領取，但每人限領1張號碼牌，並請配戴口罩、保持社交距離，依照排隊動線耐心等候。
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