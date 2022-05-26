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大溪地海砂屋都更進度牛步 新北住都中心介入輔導

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新店大溪地社區不斷因漏水修繕、混凝土塊不定時脫落，住戶居住安全受到安全。圖／新北住都中心提供
新店大溪地社區不斷因漏水修繕、混凝土塊不定時脫落，住戶居住安全受到安全。圖／新北住都中心提供

位於新北市新店區的大溪地社區，2015年被檢測為海砂屋，社區雖然自主成立更新會，申請自力更新案，但因諸多繁複法令及住戶意見分歧，都更進度牛步。新北住都中心表示，中心已介入輔導，提供諮詢服務，預計社區最快可在2026年動工。

大溪地社區位於新店安民街、安興路口，面積約1200坪，現況不斷漏水、混凝土塊不定時脫落，威脅居住安全。新北住都中心表示，去年已將大溪地社區列為優先輔導對象，除了拜訪更新會，了解住戶們的建議與心聲，還在地駐點3個月投入80人次、舉辦5場說明會，接觸到更多原先因工作繁忙無暇認識都更的住戶，順利與15戶重啟溝通。

如今大溪地社區已有團隊進場，更新會表達無須中心直接介入住戶權利分配，但需借重中心法令諮詢及行政協調，中心居協助角色與新北市都更處一同輔導更新會，依據審議委員意見修正事業計畫中，若事業計畫順利，預計將於2026年上半年開工。

新北住都中心執行長汪禮國表示，對大溪地這樣的海砂屋社區來說，經由中心推廣都更觀念，讓居民了解都更知識，化解對繁雜法令的疑慮，確實有凝聚全體住戶信心與決心的作用，推動自力更新的社區能否成功，關鍵因素就是「團結」，中心將持續以專業顧問的角色提供更新會諮詢，例如社區住戶法令諮詢、融資或廠商遴選建議，協助社區續辦都更程序，加速翻轉危險老舊的居住環境。

新北住都中心執行長汪禮國率隊至新店大溪地社區進行現勘。圖／新北住都中心提供
新北住都中心執行長汪禮國率隊至新店大溪地社區進行現勘。圖／新北住都中心提供

都更 海砂屋

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