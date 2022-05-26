人孔蓋掀動湧地下水噴泉 緊鄰加油站震聲駭人

台北市連日大雨，台北市議員大安文山参選人林岳龍指出昨日在台北市信義路四段路旁人孔蓋，竟然出現地下汙水噴泉的奇景，不僅震聲駭人，該處更還緊鄰加油站，隨噴泉湧出的氣體令人擔心。衛工處表示，雨汙混流造成水量大增，在地勢較低或是水理較差之管段易發生人孔冒水的狀況，已立刻辦理分流改善。

林岳龍表示，他昨日騎車行經信義路四段378巷口及中油加油站附近時，發現路旁人孔蓋竟然噴出「湧泉」，整個人孔蓋也不斷掀動，震聲駭人，立即拿起手機錄下影像，並向市府部門求證，確定這是衛工處所轄的衛生下水道管線人孔蓋，而衛工處獲報後也立即派員前往處理。

林岳龍表示，根據過去經驗，這種衛工管線在容易淹積水地點的人孔蓋，如果沒有防止豪大雨積水時逆流渗入的設計，一旦出現暴雨時，很可能發生雨水渗入狹窄的下水道系統，導致糞汙水逆灌到旁邊的一樓或地下室住户室内。尤其現在是經常下雨的梅雨季，緊接著颱風季節也將到來，衛工處如不盡速改善，隨時都可能發生汙糞水倒灌民宅的情形。

林岳龍表示，他也透過台北市議員李慶元要求衛工處，儘速派員前往現場了解人孔蓋出現地下噴泉的導因，並立即積極進行後續管線疏通。同時，全面調查台北市容易積水地區衛工系統人孔蓋，因渗水導致逆灌民宅的現況，以維護市民的居住權益。

台北市衛工處表示，近年極端氣候，市區發生短延時強降雨時，因雨污混流情形，導致汙水管渠系統內水量大增，當管渠系統下游形成滿管狀態，在地勢較低或是水理較差之管段發生人孔冒水的狀況，對於此次發現的異常跡象，衛工處也將派員前往該處，找出雨、汙混接地點，立即辦理分流改善。