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北市積極抽驗生鮮蔬果 日本進口金柑農藥超標

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
此次抽驗不合格產品，包含1件國產產品「九層塔」（高風險產品）因農藥超標違規。圖／北市衛生局提供
此次抽驗不合格產品，包含1件國產產品「九層塔」（高風險產品）因農藥超標違規。圖／北市衛生局提供

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，北市衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店、飲料店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年4月共抽驗53件蔬果產品（國產43件、進口10件），其中2件不符合規定，不合格率3.8％。

此次抽驗不合格產品，包含1件國產產品「九層塔」（高風險產品）及1件日本進口產品「金柑」分別因檢測出農藥0.07ppm及0.03ppm（標準0.01ppm以下）超標違規。

依照違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處責任業者6萬以上、2億以下罰鍰，若無法交代來源，可依同法第47條處販售業者3萬以上、300萬以下罰鍰。

衛生局指出，高風險農產品是衛福部食藥署透過歷年後市場監測成果，以及行政院農業委員會於三部會署提報的源頭抽驗成果，篩選(（潛勢）高風險違規農產品品項，並納入隔年度例行性監測計畫監測名單，擴大抽驗件數，將不合格農產品移除產銷鏈，以達風險管控目的。

針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查於真心台菜販售使用的九層塔，因業者無法交代其來源，依規定處販售業者3萬元；於新豐水果行販售的金柑，產品來源屬新北市中和區業者，已移請新北市衛生局辦理。

衛生局表示，市府在市面抽驗產品屬於終端的管理，只有落實源頭田間監測，及產地加強輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題。

而販售業者販售的蔬果應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。

此次抽驗不合格產品，包含1件日本進口產品「金柑」因農藥超標違規。圖／北市衛生局提供
此次抽驗不合格產品，包含1件日本進口產品「金柑」因農藥超標違規。圖／北市衛生局提供

衛生局 抽驗

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