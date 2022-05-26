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新住民子女數六都之首 新北發160萬獎學金助一臂之力

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北高工洪祥恩已考取三張丙級技術士證照，近期也獲得全國技能競賽北分區賽行動應用開發職種第三名。圖／新北教育局提供
新北高工洪祥恩已考取三張丙級技術士證照，近期也獲得全國技能競賽北分區賽行動應用開發職種第三名。圖／新北教育局提供

新北市的新住民約10萬餘人，新住民子女也有約2萬多人，居六都之首。市府除推動華語補救課程、新住民二代培力計畫外，也提供獎學金，今年有384名高國中小的學生獲得，教育局合計頒發160萬，預計6月撥入學生就讀學校。

新北新住民人口多，但部分新住民子女因父母中文閱讀困難，導致子女在教育上出現學習成就低落、人際關係不佳等問題，市府開設華語補救課程，強化新住民子女語言及文化學習效益，並於2020年起推動新住民二代培力計畫，讓孩子學習更多的技能。

除次之外，新北教育局也提供獎學金，至今已14年逾4500名新住民學子受惠。其中獲獎學生國小組3000元、國中組5000元、普通及技術型高中組8000元，今年有384名高國中小的學生獲得，合計頒發160萬，預計6月撥入學生就讀學校。

雙溪高中邱姓學生因母親來自越南，在校選修越南語，也積極參與校內國語朗讀比賽、2022新北校園廣告人創意影片徵件。回到家看到母親還在忙著家庭代工，就會默默走進廚房開始做飯，接著趕著去補習班工讀，賺點零用錢減少家裡負擔。

新北高工洪祥恩則已考取三張丙級技術士證照，近期也獲得全國技能競賽北分區賽行動應用開發職種第三名。洪母來自菲律賓，她表示這次能獲獎學金覺得很安慰，期許孩子未來能對社會有所貢獻。

雙溪高中邱姓學生因母親來自越南，除積極參與校內外活動，也會在外工讀貼補家用。圖／新北教育局提供
雙溪高中邱姓學生因母親來自越南，除積極參與校內外活動，也會在外工讀貼補家用。圖／新北教育局提供

新住民 教育局

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