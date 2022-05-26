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民進黨團質疑新北市府政策 侯友宜：關注教育及食物

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜（右三）表示，會持續關注教育及食物等相關政策，並努力推動。記者張睿廷／攝影
侯友宜（右三）表示，會持續關注教育及食物等相關政策，並努力推動。記者張睿廷／攝影

新北市議會今日總質詢，民進黨團認為新北市府大力推動「SDGS」、「VLR」等政策推動，但效率不彰，並認為市府應在教育及食物上面多加著力。侯友宜表示，SDGS是新北走上國際化必須要走的路，關於食物與教育的相關政策也都會積極推動。

新北市議員張維倩說，這些政策包含許多項目，不過花了不少經費，行銷效果卻不佳。另外此次疫情影響了經濟，許多學童只能吃零食果腹，食物來源對他們來說救護稻草，市府推動各種政策時除了要做好，方向也要對。

新北市議員李余典指出，政策中提到幸福保衛戰，消除飢餓，還有提供優質教育，不過近期卻發生許多校園體罰事件，這些都會讓孩子留下陰影，他希望市府能多用鼓勵的方式來教育學童，不是言語暴力，要求學校多督察。

侯友宜說，大家都走過早期歲月，那些不堪回首的體罰日子，他們會記得這些痛，不會讓下一代來承受，言語暴力都不行，現在要用正向的鼓勵代替責罵，只要有暴力事件，就會從重處罰。

侯友宜表示，市府政策「幸福保衛戰」有提供弱勢免費吃45元早餐，還從防疫基金提撥資金提供待用餐，他們也會考慮提高經費，做得更多。

社會局長張錦麗指出，他們已經送出6、7000箱食物箱，只要鄰里、社福中心、區公所通報，市府都會主動贈送，讓弱勢也能獲得食物保障。

侯友宜 疫情

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