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雨彈狂炸致新北多處淹水 出動抽水機拚盡早回復交通

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
因豪大雨及抽水站抽水，二重疏洪道已積淹水，將管制疏洪十路以北區域必要路段及越堤道。圖／新北水利局提供
因豪大雨及抽水站抽水，二重疏洪道已積淹水，將管制疏洪十路以北區域必要路段及越堤道。圖／新北水利局提供

梅雨季來臨，新北今傍晚有多處積淹水，甚至影響交通，新北市政府表示，會淹水主要是因為短延時強降雨來襲，再加上低窪地區及漲潮等因素，都有抽水機因應，公所也派員現場指揮交通。

今傍晚突如其來強降雨，導致新北多處發生積淹水情形，幾個比較重點區域包含八里中華路與埤頭路口、淡水中正路一段忠烈祠路口、五股成泰路一段98巷、蘆洲仁愛街35巷及212巷等地，其中淡水因為有大片淹水情形，道路交通已經受阻，引發在地居民討論。

新北消防局指出，因應突發強降雨，新北市應變中心已於傍晚5時30分水災強化三級開設，期間造成積水11案、道路坍方5案、路樹傾倒8案、其它1案，總計25案，目前20案已處理完成，5案處理中。

水利局專門委員黃裕斌說明，這次大雨又快又強，導致有些地方來不及排水，像八里與淡水的案例是因為遇到漲潮，其中八里很快退去，淡水則需花較久時間；五股及蘆洲共三案則因為處於低窪地區，碰上稍大雨確實較容易淹水，成泰路一段98巷透過固定式抽水機將水排到河川，蘆洲仁愛街35巷及212巷則因地形關係以移動式抽水機因應。

另外，水利局也提醒，因豪大雨及抽水站抽水，二重疏洪道已積淹水，將管制疏洪十路以北區域必要路段及越堤道，為顧及民眾安全，已派員進行上開路段道路管制，民眾切勿強行進入封閉路段，並提早配合改道，以確保安全。

蘆洲仁愛街212巷屬低窪地區，稍大雨勢就容易淹水，市府派出移動式抽水機因應。圖／新北水利局提供
蘆洲仁愛街212巷屬低窪地區，稍大雨勢就容易淹水，市府派出移動式抽水機因應。圖／新北水利局提供
八里中華路與埤頭路口除受大雨影響，還有漲潮因素，積淹水時間並不長，今傍晚很快就恢復。圖／新北水利局提供
八里中華路與埤頭路口除受大雨影響，還有漲潮因素，積淹水時間並不長，今傍晚很快就恢復。圖／新北水利局提供

淹水 淡水

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