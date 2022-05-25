滬尾藝文園區舊情淡水 黑白舊照與彩畫故事

新北市淡水區「滬尾藝文休閒園區」，展出《舊情淡水-淡水有故事》系列展覽，在故事館空間共分為三大展區，有攝影家程許忠23件攝影作品、藝術家陳艾妮36幅油畫作品，以及暗房沖洗底片步驟展示區，引領民眾透過黑白影像、彩色油畫創作，彷彿時光倒轉，感受不同視角昔日的淡水故事。

將捷文創執行長莊珠瑩表示，土生土長的淡水人程許忠，人稱他淡水「阿忠哥」，從高中開始攝影，退伍後買了第一台單眼相機，開始他的拍照生涯，手持著傳統底片單眼相機，一拍就是40年，他希望透過這樣的定點式拍照方式，不是只有在表面，而是更能進入到淡水人的生活層面去記錄任何事。

程許忠表示，這次特別規劃暗房沖洗底片步驟展示區，讓民眾在這數位時代深刻感受黑白攝影的傳統世界。另外還有女作家陳艾妮創作能量豐沛，主題非常多元，繪製「淡水百景」，從淡水車站、在地的麵包店、海產店、銀行，乃至於新建案大廳無所不畫。用畫筆繪畫出古昔今日淡水的風華景色與生活轉變。