道路私地危及安全 淡水公所刨除水泥鋪柏油

新北市淡水區新民街322巷口是一處三叉路口，但鄰近教會私有地爭議不斷，因地主最近在土地上鋪設水泥，對於用路是相當危險，因此，公所認定私地必需公眾使用，刨除水泥及私人土地字樣，重新鋪設柏油路，希望維護用路人安全。

怪手機具在道路旁水泥鋪面進行刨除工程，位在新北市淡水區新民街322巷口，這裡是一處三叉路口，但新春里長 莊志文表示，過去在新民街往一段下坡處，鄰近教會私有地爭議不斷，這一塊看似在路中間，有18平方公尺的範圍，是既成道路，但車輛要進到新民街一段都得繞過私地所停放之車輛，而且要設置最重要的行人穿越道，因為涉及私地一直以來都無法給鄰近居民行人及用路人一個安全的用路環境。

附近居民說，這裡過去因為私有地的關係，無論是騎車還是行人都無法有安全的用路環境。因此昨天新北市養工處及交通局、淡水區公所等相關單位到場將範圍當中的私人土地字樣，還有水泥鋪面進行刨除。

不過地主卻是認為，當初民國97年，為了補足教會圍牆內的範圍，向政府買了延伸到馬路上的這塊地，新興段81及82地號，現在卻又說佔用道路，地主氣得拿出公文，說這裡本就不是道路範圍。

淡水區長巫宗仁則是表示，這裡卻實對於用路車輛或行人來說，道路線形不完整造成安全上的疑慮，而且當初地主在購買這塊地時這土地只能夠非特定對象使用，也就是說必需公眾使用，而地主最近在土地上鋪設水泥，對於用路是相當危險，因此刨除重新鋪設柏油路，希望維護用路人安全。