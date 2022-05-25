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愛心防疫箱再加碼 觀天下有線捐餅干組合

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
觀天下有線電視響應防疫愛心箱，捐200份的餅干組合歡樂包，讓有需要的家庭，也能夠感受到社會滿滿的溫暖。 圖／觀天下有線電視提供
觀天下有線電視響應防疫愛心箱，捐200份的餅干組合歡樂包，讓有需要的家庭，也能夠感受到社會滿滿的溫暖。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情升溫，新北市議員張錦豪和在地臉書社團「汐止聯盟」合作，準備了200箱的防疫愛心箱，後來民間友人再加碼，防疫箱再加400箱，而觀天下有線電視也響應，今(25)日捐200份的餅干組合歡樂包，希望讓有需要的家庭，確診隔離在家，也能夠感受到社會滿滿的溫暖。

觀天下有線電視經理陳文龍表示，現在疫情非常嚴重，弱勢家庭也都非常辛苦，議員張錦豪跟「汐止聯盟」合作舉辦的活動，觀天下有線電視公司是非常支持的，所以，特別準備了200包的好運歡樂組合包加入這個活動，希望透過這個愛心的活動，幫助地方上弱勢的民眾。

新北市議員張錦豪指出，確診家庭的關懷包，現在新北市政府只剩下快篩試劑，所以，和「汐止聯盟」一起推動只要是確診家庭有需要都可以來電申請防疫關懷包，不止是汐止區，如果各地確診有需要的民眾，只要家庭有困難或是急需物資，都可以來電索取，今天很感謝觀天下贊助支持這個活動，提供大小朋友看了都很愛吃的歡樂包200包。

張錦豪說，感謝各界響應關懷包的活動，現在裡頭的物資很豐富，有汐止聯盟版主也就是娜米拉烘培坊提供的奶油哈斯、維也納、土司，濟德宮也提供了平安麵，每箱都會附贈兩大包，另外，也附上家庭都需要的水、飲料、以及觀天下提供的歡樂包等等，希望在各界的支持下，將愛心推廣出去。

汐止 愛心

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