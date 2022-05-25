BNT兒童疫苗開打 淡水國小超過六成施打

國內疫情升溫，新北市BNT疫苗校園專案接種今(25)日首波啟動，第一天接種學校分別為頭前國小、安和國小、新林國小、淡水國小，4校施打人數共2523人，施打比例占全校41％至69％，就以新北市淡水國小來說，全校一千位學童，今天接種就有六百多人。

學校表示，上星期才剛在學校施打莫德納疫苗大約是200人左右，而今天雖然學校是停課狀態，但全校在經過通知單意願調查之後，通知學童到校接種，許多家長都帶著小孩來打疫苗，學校也貼心將動線安排妥當，從一樓後門進來的報到區、家長休息等待區再到三樓醫師問診區、接種區以及學童休息區都相當分明且舒適。

現場就有家長表示，最近疫情升溫難免會擔心小孩子沒有保護力，會選擇BNT疫苗也是顧慮到副作用的問題，在施打完之後，也比較放心。

另外新北市教育局，疫苗校園專案施打對象共有221所國小及127所國中、高中職，教育局日前已發函各校有關疫苗接種事宜，並讓家長有充分時間評估，未來也會陸續安排施打，增加學童對抗病毒的保護力。