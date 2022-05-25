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淡水中正路一段大馬路淹水 軍方出動人員現場指揮交通
梅雨季來臨，今日突然豪大雨讓各地憂心防洪情況，淡水中正路一段就發生道路遭淹沒大片面積，已經影響交通，淡水區公所工務課表示，已派出抽水機抽水，公路總局會協助排除，國軍弟兄也自主現場指揮交通，盡力在晚間6時前將淹水情形排除。
淡水區中正路一段忠烈祠路口前出現大片淹水情形，道路交通已經受阻，引發在地居民討論，有經過現場民眾表示，最深處至少淹至半個小腿，有看到軍方在協助指揮交通。
工務課說明，該區淹水範圍達2500平方公尺、深度300公分，應該是瞬間雨太大導致淹水情形，目前已經派抽水機過去抽水，估計雨勢在晚間6時就會漸漸消退，淹水情形應該能更快解除，不會等到晚間6時，排除淹水工作會與公路總局合作持續進行，國軍也自主在現場指揮交通。
淡水居民指出，該路段與山坡路段交叉，推測應該是大量雨水往下流，直接與出海口河水連成一線，且依照如此大的雨勢，淡水還有其他地區也可能再淹水，像中正東路二段竹圍、紅樹林一帶都可能淹，這最近都有紀錄。
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