金山小編疑過勞死家屬申請國賠遭拒 父求償836萬盼還公道

2年前疑過勞死的金山區公所小編陳嘉緯，經勞動部介入調查認定符合過勞指引，監察院糾正區公所後，陳父申請國賠但新北市政府決議拒絕賠償。陳父今天委任律師下午至基隆地方法院遞狀控告金山區公所，提出民事求償836萬元。陳父向新北市長侯友宜喊話，「希望還我兒子一個公道」。

陳父及委任律師關治維、黃志國，偕同立委邱顯智辦公室顧問曾威凱律師、新北市議員參選人彭盛韶，今天下午至基隆地方法院遞狀，共同呼籲新北市府及金山區公所應積極處理。

律師關治維表示，在整起事件過程的調查資料，包含監察院的報告，都有很明確指出嘉緯過勞原因與公部門的相關性。然而非常遺憾的，新北市政府及金山區公所仍選擇拒絕國賠。在與家屬討論後，決定選擇於嘉緯冥誕這天，提起國家賠償之民事訴訟，並希望金山區公所及新北市府積極面對訴訟主張。

律師黃志國說，今年1月時若區公所釋出誠意協調，今天家屬及律師本應不須提起民事訴訟。然而，因為區公所始終未曾回應、開啟協調及釋出誠意，家屬及律師才必須提出國賠訴訟，並請對方好好釋出誠意為嘉緯的死負責。

律師曾威凱表示，整件事情之相關事實，監察院調查報告寫得很清楚，該加班情形非相關官員說自主自願加班就能解釋。延長加班在勞動基準上有嚴謹的規範，過勞的事實在客觀證據上非常明確。