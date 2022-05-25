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中華道家人文協會公益 粽子有重量幸福滋味無窮

中央社／ 新北25日電

中華道家人文協會響應「新北市愛心大平台」實物銀行，今天捐贈2萬3520顆粽子，造福2600戶弱勢家戶，讓家戶在COVID-19疫情下，在家平安吃粽過端午節，這也是協會第10年捐粽。

中華道家人文協會理事長張旖今天在市府捐贈粽子，提供市府濟助弱勢家庭，由市府社會局副局長許秀能代表受贈，兩人並且將2串粽子送給受贈戶代表。

張旖接受中央社記者訪問表示，一顆粽子的重量可以秤出來，但愛心卻無法衡量；今年是第10年捐贈粽子，從10年前的3000顆，擴大到今年捐贈2萬3520顆粽子提供弱勢家庭過端午節，10年來累積捐贈達14萬8000餘顆，受益人次達4萬5000人次，多元照顧新北市的弱勢民眾。

張旖說，今天一早，已經打滿3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的志工，就將粽子分送到133個社福中心、家防中心、新住民家庭服務中心、身障者日間照顧中心、兒少安置單位、老人安置機構、青少年服務中心、遊民照顧單位，讓大家品嚐幸福愛的滋味。

許秀能表示，協會10年來不曾間斷的捐贈粽子、蛋糕、奶粉等，年年加碼的愛心不斷擴大，也辦理暑期親子活動，與社會局攜手照顧弱勢家戶。

粽子 愛心

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