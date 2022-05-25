線上居隔單只限遭匡居隔者 康復者急至衛生所卻撲空

線上申請居隔單今上路，但目前僅限「被匡列的居隔者」，不少確診者只好到地方衛生所辦理。中和衛生所60張號碼牌一早就發完，很多民眾下午前往都撲空，當中部分民眾大罵，為辦請假而來，平時上班根本無法一早到場排隊；新北衛生局回應，中央修正系統後大部分民眾都能線上接收，若有修改需求也能透過電話辦理。

民眾吳先生與朋友表示，自己早在一個多月確診，不過一直沒有收到居隔單，因為要申請保險理賠，只好到現場，但現在卻撲空；陳先生則表示，自己中午左右到場，幸運拿到候補名額，並順利辦理完畢。另外，還有民眾是因為居隔單還是過往隔離舊制的資料，因此前來申請補發。

民眾黃先生批評，自己居隔單日期錯誤，導致公司不能請假，卻還要等號碼牌，政府自己出的錯誤，卻要民眾來承擔；魏太太表示，自己兒女確診，自己也因此受影響，因此今天打算幫一家人辦理，讓學校段考可以請假，相關保險也可理賠。

有辦理完的民眾表示，今天表訂上午8時發號碼牌，結果10分鐘左右就發完，建議其他民眾最好上午7時30分就到場才比較保險。有撲空而來的民眾氣憤罵，自己打電話也問不到，問公所後好不容易來到衛生所，現在又要等號碼牌，平時有上班根本沒時間辦理，直呼真的不便民。

衛生所人員表示，每日一早會先發60位正取號碼牌，隨後並根據量能發候補號碼牌，像今天就有60位候補，未來每天會根據當時量能來增加或減少號碼牌數量，實際詢問現場等候民眾，到下午已經快將候補民眾辦理完畢。

另外，現場也有因為居隔單是簡訊還是其他格式與衛生所人員大吵，場面一度火爆，衛生所人員也相當無奈，情況相當混亂，一旁撲空的民眾都嘆，現在只希望政府能趕快處理好居隔單的問題，否則不僅保險理賠，連最基本的公司請假都成問題。