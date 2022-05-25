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黃珊珊確診解隔無罩辦公發文 議員：員工憂成防疫破口

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議員陳怡君指出，看到黃珊珊副市長在解隔後的自主管理期間未戴口罩發IG宣傳，做了最讓人憂心的示範，也讓同一棟的公務人員對此感到疑慮而恐慌畏懼。 圖擷自黃珊珊IG
北市議員陳怡君指出，看到黃珊珊副市長在解隔後的自主管理期間未戴口罩發IG宣傳，做了最讓人憂心的示範，也讓同一棟的公務人員對此感到疑慮而恐慌畏懼。 圖擷自黃珊珊IG

台北市議員陳怡君今指出，台北市副市長黃珊珊確診，隔離7天後19日回市府上班，但首發就是在社群網站公開無罩貼文，而且照片還是由幕僚角度所拍攝，讓府內員工恐慌，憂心成為防疫破口。對此，北市聯醫總院長璩大成指出，解隔就是解隔，和正常人是一模一樣的。

陳怡君說，在黃珊珊12日公開確診染疫當天，市府市政大樓公共事務管理中心就上網發出公告市府員工以識別證、洽公市民以身分證或臺北通感應入場並要求一律全程配戴口罩，也就是說不管陰性陽性、有無症狀、身份為何，進出市府全部都要戴口罩，可見當時對防疫的管控級別已拉緊警報，不允許任何特權。

陳怡君指出，市府市政大樓是中央空調，通風設備恐有加速病毒傳播之虞，公務人員擔心，近日已有多位高層級官員陸續快篩陽性或PCR確診，從副市長黃珊珊、蔡炳坤，然後再到市長柯文哲，都一一淪陷，整個市府呈現無差別擴散的狀態，讓人不禁擔心是否跟在同一棟大樓內的空調傳播有關。

陳怡君指出，看到黃珊珊副市長在解隔後的自主管理期間未戴口罩發IG宣傳，做了最讓人憂心的示範，也讓同一棟的公務人員對此感到疑慮而恐慌畏懼。

璩大成指出，很多機構都碰到這問題，但解隔就是解隔，除了中央有特別規範的場地，解隔後和正常人是一模一樣的，且拿下口罩也是正常的，正常人口罩戴久都可以拿下來，所以就當作正常人，只要保持社交距離都可以。

圖／議員陳怡君提供
圖／議員陳怡君提供

口罩 黃珊珊

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