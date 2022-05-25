板橋醫療園區案送衛福部審查 最快2024年招商

新北市聯合醫院板橋院區擴建成「板橋醫療園區」一案受地方居民關注，新北市議員何博文認為，此案已經談了許久，卻絲毫沒有動靜。新北市衛生局長陳潤秋解釋，板橋聯醫目前在申請醫院設立許可，已於4月送至衛福部審查，待新北第二行政園區完工，衛生局遷移過去後便可動工，預計最快2024年招商。

新北市板橋區人口高達55萬，也是新北行政中心，醫療需求大，不過目前除了亞東醫院之外，其餘都是地區行醫院，病床數全都在100床以下，無法處理急救、重症。

新北市府希望提升板橋區醫療品質，決定拆除原本的新北市立聯合醫院板橋院區及隔壁的新北市衛生局及周邊的地上物，整合後重新打造「板橋醫療園區」。

何博文說，板橋醫療園區計畫其實已經說了很多次，也有一段時間，但始終看不到進程，希望市府能說明目前的具體進程。

民眾陳小姐表示，板橋人口眾多，但只有一間亞東醫院，有時看診時都要排隊等很久，若板橋醫療園區完成後，將可紓解民眾就醫需求，對此案相當期待。

陳潤秋表示，新北市衛生局未來將遷址至2026年完工的新北第二行政中心內，所以必須要等衛生局先拆除，才能啟動擴建計畫。

陳潤秋指出，目前全案已經在申請醫院設立許可，也有跟衛福部溝通，全案已在4月送至衛福部審查，現階段都沒遇到太大問題，屆時應可順利通過。

陳潤秋說明，依流程，市府會在2022年辦理先期規畫，並在衛生局搬遷前1、2年開始招商，以便在衛生局搬走後盡快施工，預計最快2024年啟動招商計畫。

新北市城鄉局表示，該案會將現址的衛生局、板橋衛生所以及醫院對面的新埔立體停車場與板橋運動中心西側土地共同納入整體規畫，醫院用地面積將從1.18公頃擴增到1.43公頃。

新北市衛生局補充，新北聯醫板橋院區江從目前的地區醫院升級至區域級的急性綜合教學醫院，目前規畫總床數為815床，其中499床是一般急性病床，其餘則是特殊病床，園區內還會附設住宿型長照機構。