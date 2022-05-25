快訊

TVBS女主播上演宮鬥劇 3主播涉霸凌另1名女主播遭逮

北市疫情洪峰過了 柯文哲：接下來高原期估維持4周

高峰到了？新冠單日確診逼近9萬人 陳時中這樣說

北市收費機車格加繪黃線更明顯 今年底6.6萬車格全更新

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
部分區域的機車停車格受限於當地環境無法立收費牌面，加上交通桿容易損毀、維護不易，北市停管處才決定畫設黃色框線。去年12月1日就在景美夜市周邊的1277格收費機車格試辦，在白線格內加繪10公分黃色輔助內框線，可減少大量設置收費牌面、交通桿需求。圖／北市停管處提供
部分區域的機車停車格受限於當地環境無法立收費牌面，加上交通桿容易損毀、維護不易，北市停管處才決定畫設黃色框線。去年12月1日就在景美夜市周邊的1277格收費機車格試辦，在白線格內加繪10公分黃色輔助內框線，可減少大量設置收費牌面、交通桿需求。圖／北市停管處提供

北市府在各大商圈、市中心捷運站周邊的路邊機車停車格實施收費，為加強提醒收費範圍，北市停管處在景美夜市周邊的3處機車停車格白線框內再塗黃色框，以利民眾辨識，也可減少交通桿損壞與維護需求，預計今年底可完成全市收費停車格標線更新。

台北市內共有6萬6千格機收費車停車格，之前都是市中心捷運沿線和16處商圈周邊。北市停管處企劃科科長楊遠明表示，現有的機車格標線，無論有無收費都是以白色框線畫設，收費區域則會立收費牌面與左右兩側加裝交通桿。

楊遠明說，部分區域的機車停車格受限於當地環境無法立收費牌面，加上交通桿容易損毀、維護不易，才決定畫設黃色框線。去年12月1日就在景美夜市周邊的1277格收費機車格試辦，在白線格內加繪10公分黃色輔助內框線，可減少大量設置收費牌面、交通桿需求。

停管處收集民眾意見，試辦期間並無負面陳情案件，部分民眾還來電支持希望可以擴大辦理，當地里長也反映，民眾大多能夠理解收費和沒收費機車停車格的差異，新畫設的黃色輔助內框線也可以替代交通桿，減少損壞更新及維護的費用。

楊遠明說，交通桿的維護是由府內自行負責，也有自己的畫線組，每年大約更換1500支，包括汰換更新和維護，1支交通桿費用630元。

雖然剛試辦時，有民眾不清楚黃線用意，不過停管處說，民眾聽到解釋後也認為該政策不錯，停管處預估今年底可將全市收費機車格標示更新完成。

北市 捷運 夜市

延伸閱讀

北市公廁條例 設施不符資格者最長2年內需改善

西門町大樓槍擊案 北市警今凌晨逮2男

北市水利處發工作服須舊換新 員工：破損已丟棄怎換？

尊重多元性別 北市職場認證「促進多元性平」列指標

相關新聞

黃珊珊確診解隔無罩辦公發文 議員：員工憂成防疫破口

台北市議員陳怡君今指出，台北市副市長黃珊珊確診，隔離7天後19日回市府上班，但首發就是在社群網站公開無罩貼文，而且照片還...

小巨蛋翻版？北藝中心周邊住戶批活動噪音震動地板

台北捷運盃校際街舞大賽初賽21日在台北表演藝術中心戶外廣場舉行，但有附近居民投訴，當天從早上到下午都被重低音和尖叫聲轟炸...

北市收費機車格加繪黃線更明顯 今年底6.6萬車格全更新

北市府在各大商圈、市中心捷運站周邊的路邊機車停車格實施收費，為加強提醒收費範圍，北市停管處在景美夜市周邊的3處機車停車格...

萬大線樹林段流標 新北：盼下次順利標出

捷運萬大線二期工程樹林段（CQ890區段標）今日開標，不過因爲廠商數不足流標，新北市政府捷運工程局長李政安表示，此次開標...

板橋醫療園區案送衛福部審查 最快2024年招商

新北市聯合醫院板橋院區擴建成「板橋醫療園區」一案受地方居民關注，新北市議員何博文認為，此案已經談了許久，卻絲毫沒有動靜。...

新北檢揭牌「查選及暴力小組」 已接獲12件情資調查中

新北地檢署因應今年地方公職人員選舉查察，今天上午10時配合最高檢察署與全國各地檢察署，成立「查察賄選及暴力執行小組」，正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。