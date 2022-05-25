北市收費機車格加繪黃線更明顯 今年底6.6萬車格全更新

北市府在各大商圈、市中心捷運站周邊的路邊機車停車格實施收費，為加強提醒收費範圍，北市停管處在景美夜市周邊的3處機車停車格白線框內再塗黃色框，以利民眾辨識，也可減少交通桿損壞與維護需求，預計今年底可完成全市收費停車格標線更新。

台北市內共有6萬6千格機收費車停車格，之前都是市中心捷運沿線和16處商圈周邊。北市停管處企劃科科長楊遠明表示，現有的機車格標線，無論有無收費都是以白色框線畫設，收費區域則會立收費牌面與左右兩側加裝交通桿。

楊遠明說，部分區域的機車停車格受限於當地環境無法立收費牌面，加上交通桿容易損毀、維護不易，才決定畫設黃色框線。去年12月1日就在景美夜市周邊的1277格收費機車格試辦，在白線格內加繪10公分黃色輔助內框線，可減少大量設置收費牌面、交通桿需求。

停管處收集民眾意見，試辦期間並無負面陳情案件，部分民眾還來電支持希望可以擴大辦理，當地里長也反映，民眾大多能夠理解收費和沒收費機車停車格的差異，新畫設的黃色輔助內框線也可以替代交通桿，減少損壞更新及維護的費用。

楊遠明說，交通桿的維護是由府內自行負責，也有自己的畫線組，每年大約更換1500支，包括汰換更新和維護，1支交通桿費用630元。

雖然剛試辦時，有民眾不清楚黃線用意，不過停管處說，民眾聽到解釋後也認為該政策不錯，停管處預估今年底可將全市收費機車格標示更新完成。