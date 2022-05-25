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萬大線樹林段流標 新北：盼下次順利標出

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
萬大線二期工程樹林段（CQ890區段標）今日開標，不過因爲廠商數不足流標。圖／新北市捷運局提供
萬大線二期工程樹林段（CQ890區段標）今日開標，不過因爲廠商數不足流標。圖／新北市捷運局提供

捷運萬大線二期工程樹林段（CQ890區段標）今日開標，不過因爲廠商數不足流標，新北市政府捷運工程局長李政安表示，此次開標情形已比之前順利，因為終於有廠商來投標，會與北市就標案共同檢討，盼下次能順利標出，於年底開工。

新北市議員廖宜琨今日在總質詢時關切捷運萬大線二期工程樹林段的招標情形，李政安表示，樹林段預算已經從127億4558萬增加了52.55億，達到180億元，總共增加了41.23%，由於預算調整，此次開標視為第一次招標，必須有3家廠商投標才能開標，不過只有1家投標，所以流標。

李政安接著說，之前是根本沒廠商來標，此次至少有1家來投標，這個已經是進步了，市府會再重新檢討標案，且第2次招標不受3家限制，希望有機會順利標出。

另外，廖宜琨也關切未來樹林段施工時的替代道路該怎麼辦。李政安回應，捷運路線從土城區中華路過城林橋後，市府要做右轉到環漢路的替代道路，藉此分流車輛，紓解樹林區中華路、篤行路的車流。工程預計6月中旬上網招標，並於7月開標，只要順利標出，可在1個月內開工，預計明年初完工。

捷運 替代道路

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