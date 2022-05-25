戶外活動噪音惹民怨 北藝調整後納入租用規定
台北表演藝術中心戶外廣場日前舉辦活動，居民抱怨噪音惱人，甚至讓家中地板都在震動。北藝表示，收到居民意見，這場活動也是試營運一環，調整後將納入租用辦法規定。
耗時10年建造的台北表演藝術中心3月開始試營運，目前正在閉館進行優化，預計7月開幕、8月舉辦開幕儀式。
不過，台北捷運公司舉辦的捷運盃校際街舞大賽21日在北藝戶外廣場登場，卻有周遭居民反映，噪音令人崩潰，隔著劍潭路，家裡的每個角落都還能清楚聽到主持人講話內容，音樂的低頻甚至讓窗戶、地板都在震動，「士林區準備迎接第2個噪音小巨蛋」。
台北表演藝術中心行銷部經理黃文瀚向中央社記者說明，北藝室內場館空間測試已在4月底告一段落，戶外空間跟活動類型測試則在5月持續進行，捷運盃街舞比賽就是其中之一。
黃文瀚說，已經收到周遭居民的反饋，這對北藝來說是好事情，因為還在試營運階段，仍有時間調整，包含音量控制、容留人數、舞台面向與使用區域等，都會納入未來租用辦法規定中。
至於低頻震動問題，黃文瀚坦言，這是比較大的困難，可能可以透過在舞台面鋪設吸音、吸震材質布料來解決，但還需要再研究。
黃文瀚強調，居民的意見都有收到，目前剩下靠北邊的廣場測試還沒做完，將再找機會進行，並進行優化與改善，找到場館、使用者與居民間的平衡點。
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