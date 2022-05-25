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北市公廁條例 設施不符資格者最長2年內需改善

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市政會議已通過「台北市公廁環境衛生管理自治條例（草案）」，後續經議會三讀及行政院核定通過後，將公布實施日期。聯合報系資料照
台北市政會議已通過「台北市公廁環境衛生管理自治條例（草案）」，後續經議會三讀及行政院核定通過後，將公布實施日期。聯合報系資料照

北市為國際觀光城市，公廁品質是城市形象的指標，隨著社會高齡化及多元化發展，市民對公廁的軟硬體要求更加殷切，台北市政會議現已通過環保局制定的「台北市公廁環境衛生管理自治條例（草案）」，將針對13類公私場所共約6900個公廁來規範，草案後續送議會審議，將北市公廁軟硬體管理法制化。

環保局表示，北市自2001年推動公廁年計畫開始，已逾20年，有效提升北市公廁環境衛生，民眾對北市公廁環境滿意度居六都之冠，但隨著國家法治日漸深化，以往採用計畫執行的法律授權明確性已感不足，為營造更安全及友善城市環境，並因應老齡化社會及觀光發展需求，公廁管理法制化有其必要性。

此次制定的自治條例共14條，立法重點包含明定列管對象，如政府機關、公園、交通場站、百貨公司、加油站、超商等13類公私場域，共約6900座公廁，需設置馬桶坐墊消毒液、衛生紙、扶手及求助鈴等設置。

若有特殊原因無法設置，得報請環保局同意免除一部分或全部設施；未符合者，需再自治條例公布的1年內設置完成，經限期改善仍未改善者，設施不符者罰2000至10000元、整體環境清潔未達普通級者，將罰1200元至6000元，「但有正當理由，經環保局同意後，最多可延長1年」。

另外，管理單位應確保設施正常使用功能及維護環境的清潔衛生，設施故障或環境髒亂時，應標示及停用，並做修復或清潔，環保局會在公廁入口張貼公廁意見QR碼，供民眾反映讓管理單位即時改善。

同時環保局也會明定公廁設施環境衛生檢查評分標準，進行公廁查核、分級，要求公廁環境衛生級別應達普通級以上，並定期辦理全市公廁評鑑，績效優良者會公開表揚及獎勵。

環保局表示，強化公廁管理，還需市議會支持及協助，後續會積極向市議會溝通說明，本自治條例（草案）後續也會送議會審核，經議會三讀及行政院核定通過後，將公布實施日期。

北市 衛生紙 行政院

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