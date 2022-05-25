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北市水利處發工作服須舊換新 員工：破損已丟棄怎換？

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市水利處過去每2年會發放一套工作服，不過2年前在編列預算時，就已經告知員工新的汰換方式要「以舊換新」，以實際需求為主，但針對已經丟棄破損工作服的員工，也能透過申請或統計再次發放。圖／北市水利處提供
北市水利處過去每2年會發放一套工作服，不過2年前在編列預算時，就已經告知員工新的汰換方式要「以舊換新」，以實際需求為主，但針對已經丟棄破損工作服的員工，也能透過申請或統計再次發放。圖／北市水利處提供

北市水利處每2年都會發放新工作服、雨褲、雨鞋和雨衣，今年卻要求員工以舊換新，部分員工反映，早已將破損的裝備丟棄，無法拿舊的更換。北市水利處回應，2年前就有透過工會、科室主管告知，已實際需求汰換裝備，若員工把破舊的裝備丟棄，也可以透過統計或登記申請發放，不可能不給。

北市水利處員工眷屬表示，原本每年水利處都會發放新的制服、雨衣、雨鞋，穿過破損壞掉的制服 或雨衣、雨鞋就丟掉了，根本沒有留存，但水利處今年卻要求員工拿舊的或壞掉的裝備才能換新，已經把裝備丟掉的員工，難道就永遠不能發放新的嗎？認為新規定實在不合理。

議員徐立信指出，水利處每年都會為工作服、雨衣、雨鞋編列預算購買，過去從未要求員工拿舊換新，今年卻突然要求員工必須拿舊的或壞掉的制服、雨衣、雨鞋才能換新，如此變更發放原則，也未先公告周知，影響員工權益，要求市府循往例發放制服。

北市水利處主秘劉奕均說，過去每2年會發放一次工作服，包括印有局處LOGO的背心、POLO衫、雨衣、雨鞋、雨褲等，一套約4000元左右。後來發現裝備依照使用頻率損壞的速度不同，有些人2年後還很新、有些早已破損無裝備可用，也有人反映曾在外縣市看見印有水利處LOGO的雨衣，所以決定以實際需求發放，如果已經壞掉的，就拿舊的來申請換新，不用等到2年才更換。

劉奕均表示，其他單位也有相同狀況，市府要求訂定領用原則，應以需求發放，2年前編列預算發放裝備時就有宣導，照顧大家真正的使用需求。針對已經丟棄裝備的員工，可以透過統計或是申請發放，不可能不發放，劉奕均說，「我們也都相信員工是破舊才會丟掉」。

制服 北市

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