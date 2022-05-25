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尊重多元性別 北市職場認證「促進多元性平」列指標
為鼓勵企業落實職場性別平等，台北市勞動局109年率全國之先辦理首屆「台北市職場性別平等認證」，今年度也將「促進多元性別平等」列為指標項目之一，鼓勵事業單位積極推動、認識及尊重多元性別，促進實質職場多元性別平等。
針對職場上偶發生性別不平等、刻板印象、歧視、性騷擾等情況，台北市勞動局長陳信瑜表示，公部門倡議並推廣職場性別平等已20年，為積極鼓勵北市企業建構性別平等職場，市府2018年推出「台北市職場性別平等『指標』」，將抽象的職場性別平等觀念，轉換為具體可執行的項目，提供給事業單位自我檢視，了解內部落實性平情形。
另外，因應「司法院釋字第748號解釋施行法」2019年起施行，今年度台北市職場性別平等認證亦將促進多元性別平等列為指標項目之一，鼓勵事業單位積極推動、認識及尊重多元性別，促進實質職場多元性別平等。
勞動局表示，為提升北市事業單位參與認證作業的意願，將於今年11月底公開表揚80分(含)以上的認證合格單位，並頒發「金質獎」；今年度也新增「銀質獎」及「銅質獎」。
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