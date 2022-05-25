議員指紓困方案仍未提挨批 北市擬5月底公布

北市議員王鴻薇等人指出，商圈及餐飲業受疫情影響人流減少，北市府至今仍未提紓困方案。北市財政局今天表示，會以去年9項短期紓困措施為基礎進行調整，預定5月底公布。

國民黨台北市議員王鴻薇、陳炳甫、徐弘庭等人上午在台北市議會國民黨團會議室開記者會。王鴻薇說，受疫情影響，各商圈及餐飲人流減少，台北市政府去年提9項紓困措施，但至今仍未提出新措施，態度消極，要求市府立即啟動紓困措施。

陳炳甫表示，接獲市場及商圈業者反映，疫情嚴重影響生意，北市府應重視紓困。徐弘庭說，交通運輸也受疫情影響，調資料發現，1月至4月的公車、捷運運量都大幅減少。

北市財政局副局長沈榮銘在記者會指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，民眾近期減少外出消費，北市府有掌握相關狀況，已統整各局處提紓困方案，跟市長柯文哲報告後，就會提出今年短期紓困方案。

沈榮銘會後受訪表示，今年推出紓困措施，將以去年9項紓困措施為基礎進行檢討，但會微調細節，像減租、延稅等目前都持續施行，已整理各局處提出紓困措施，經彙整後向市府報告，預定5月底可對外說明，初步擬定紓困措施能追溯至5月1日。

北市府去年5月底推出9項短期紓困措施有延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困，內容如申請房屋稅延繳或分期繳，停業或禁內用房屋稅降為2%，租市有不動產作營業用租金減半與停業期間免繳租，推安心即時上工及安心就業，市民可申請急難救助等措施。