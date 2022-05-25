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北市受疫情重創卻無新紓困措施 藍議員轟市府太消極

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨5位北市議員，上午要求市府別再猶疑，立即啟動紓困。記者楊正海／攝影
國民黨5位北市議員，上午要求市府別再猶疑，立即啟動紓困。記者楊正海／攝影

今年疫情重創北台灣，災情不低於去年三級警戒。台北市議員王鴻薇等5位議員上午舉行記者會，要求北市府立即啟動紓困，北市府去年洋洋灑灑共提9項紓困，但到現在還沒有任何新紓困措施，實在太消極。對此，北市財政局指出，目前正統整各局處意見，將以去年九大紓困方案為基底向市長報告，月底公布。

王鴻薇指出，商家沒生意，倒楣的就是勞工，無薪假部分，去年4月份減少工時人數723人次、5月份1493人次，今年4月份已經有2283人次、5月份半個月就有1214人次，這2個月都將近以2至3倍成長。

議員吳志剛說，去年有延稅方案，今年受災商家及企業，一次要繳2年的稅，雪上加霜；議員闕枚莎指出，今年疫情沒有升三級，疫情沒比去年好，北市紓困政策都還沒拿出來。

議員徐弘庭表示，景氣狀況也反映在交通運輸，疫情爆發後3月到5月台北捷運平均日運量接近腰斬；5月公車日運量僅剩下67.5萬人次，較今年疫情爆發前減少超過40萬人次，人流如此，苦撐的商家慘況可想而知。

議員陳炳甫說，去年5月有三級警戒，今年與病毒共存，但人民自主性減低活動，各行各業來各數減半。很多市場及商圈向他反映，嚴重影響生意。

5議員上午都要求市府別再猶疑，立即啟動紓困。市府去年的九大紓困方案，包括降稅、延稅、降租、減租、免租、優惠、補貼、企業貸款、就業輔導。

財政局副局長沈榮銘指出，紓困會和去年九大措施為基底檢討，減租一定會有，延稅、降稅會持續再做，會向市長報告才拍板，並可回溯到今年至5月1日適用。

稅捐處也表示，原來的紓困延、分期，包括房屋稅、地價稅、牌照稅、娛樂稅都可以申請延稅1年或3年，可適用到今年6月30日。不過王鴻薇質疑，這是去年的，今年會不會比照仍延稅？要不要展延？稅捐處表示，已經提報市長室。

另對於承租市有不動產的紓困，財政局也承諾繼續會做，但徐弘庭要求要考慮行業別；陳炳甫也說，像百貨公司去年營業額創新高，市場、地下街才應該優先考慮紓困。

勞工部分，勞動局指出，會協助審核，再向中央申請相關補助，例如充電再出發、安心就業計畫，台北市去年有向中央申請14億補助，目前1至4月補助了6億，安心即時上工目前也還有1144人在北市各機關做短期服務，今年會持續執行。

市府去年的九大紓困方案，包括降稅、延稅、降租、減租、免租、優惠、補貼、企業貸款、就業輔導。記者楊正海／攝影
市府去年的九大紓困方案，包括降稅、延稅、降租、減租、免租、優惠、補貼、企業貸款、就業輔導。記者楊正海／攝影

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