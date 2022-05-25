新北共235條土石流潛勢溪流 宣導、監測 迎戰梅雨季！

隨近期雨季來臨，不少民眾也擔心引發土石流，危及生命財產安全，新北農業局表示，境內共有235條土石流潛勢溪流，市府每年都辦社區自主防災宣導，潛勢區民眾大多清楚情況，實際上近期也沒有崩塌情形；新北工務局也說，都會請山坡地社區監測儀器數據，確保民眾安全。

梅雨即將來臨，氣象預報北部在未來一周皆會下雨，新北因為幅員廣，山區也不少，像近來在烏來、石碇等地區都有土石滑落情形，讓不少民眾相當關注。

農業局說明，除蘆洲區、三重區、板橋區、永和區、林口區除外，新北其他24區共有235條土石流潛勢溪流，市府每年皆持續辦理土石流自主防災社區宣導，以防有生命財產損失情形，像去年共辦理30處自主防災社區宣導。

農業局呼籲，在汛期前或可能下大雨前，民眾可檢查自家附近，隨時維持排水溝暢通及檢視周邊擋土牆是否有損壞等狀況，下雨期間也減少前往山區活動。另外，居住於土石流潛勢溪流附近民眾應隨時注意水土保持局發布的警戒資訊，若有發布土石流的紅、黃色警戒，請配合公所盡早疏散至安全避難處所。

農業局指出，是否會發生土石滑落情形，主要要從雨量雨區等資料來看，並由中央水土保持局判斷及發警訊，其實過去幾年在中央發布警訊且讓民眾撤離後，都沒有真的發生崩塌情形。近期因疫情關係，相關宣導都暫緩，但長年宣導下，在地民眾大多也都滿清楚自己居住所在地屬土石流潛勢溪流，並做好防範措施。