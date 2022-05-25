二級保育類領角鴞受傷 桃子腳學童通報救援

新北市樹林區桃子腳國小學童，日前在學校不遠處森林公園草堆中，發現有受傷領角鴞無法飛行，學童合力將領角鴞交由三峽分局北大派出所帶回，新北市動保處接獲通報，將牠送往台灣猛禽研究會醫療。動保處表示，學童實踐愛護生命、保護野生動物，友善動物善舉，值得嘉勉。

日前桃子腳國小及柑園國小學生行經學校附近一處公園，發現受傷二級保育類領角鴞無助窩在草叢，學生想起社會科上過家鄉的機構與機關職能單元，先行通報當地北大派出所，請警察幫忙暫時守護，並轉知動保處至派出所接手救援，直到員警將受傷領角鴞裝進紙箱，開車護送牠去派出所，學童才離開現場。