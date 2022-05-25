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二級保育類領角鴞受傷 桃子腳學童通報救援
新北市樹林區桃子腳國小學童，日前在學校不遠處森林公園草堆中，發現有受傷領角鴞無法飛行，學童合力將領角鴞交由三峽分局北大派出所帶回，新北市動保處接獲通報，將牠送往台灣猛禽研究會醫療。動保處表示，學童實踐愛護生命、保護野生動物，友善動物善舉，值得嘉勉。
日前桃子腳國小及柑園國小學生行經學校附近一處公園，發現受傷二級保育類領角鴞無助窩在草叢，學生想起社會科上過家鄉的機構與機關職能單元，先行通報當地北大派出所，請警察幫忙暫時守護，並轉知動保處至派出所接手救援，直到員警將受傷領角鴞裝進紙箱，開車護送牠去派出所，學童才離開現場。
新北市動保處表示，領角鴞是角鴞屬中體型最大，身長約23至25公分，具小型耳羽簇，為夜行性小型鳥類。主以昆蟲及小型哺乳類、爬蟲類為食，築巢在樹洞裡，每次產3至5個蛋。在樹木繁茂地區常可見。此次拾獲之領角鴞經檢查後，左眼明顯受傷尚無法飛行，送往台灣猛禽研究會協助治療安置。
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