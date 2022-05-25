快訊

害怕副作用嗎？兒童莫德納、BNT疫苗開打 4個QA一次看

NBA／勇士板凳末節追分功虧一簣 獨行俠扳回一勝沒被橫掃

疫情感到孤獨焦慮怎麼辦？精神科醫師：記得這「五字」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／捷運路線轉彎破壞綠地 環團到環保署抗議違法

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
捷運萬大線二期工程改變路線轉彎，引發多個環團上午到環保署抗議違法，希望環保署能在下午環評視訊會議上表達公民訴訟告知的立場，不要因疫情讓開發工程含糊過關。記者潘俊宏／攝影
捷運萬大線二期工程改變路線轉彎，引發多個環團上午到環保署抗議違法，希望環保署能在下午環評視訊會議上表達公民訴訟告知的立場，不要因疫情讓開發工程含糊過關。記者潘俊宏／攝影

捷運萬大線二期工程改變路線轉彎，引發金城公園綠地保留自救會、土城國小家長自救會及多個環團今到環保署抗議違法，希望環保署能在下午環評視訊會議上表達公民訴訟告知的立場，不要因疫情讓開發工程含糊過關。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，環評法第16-1條規定，開發單位取得開發許可後逾3年動工，應該提出環境現況差異分析及對策檢討報告，並送主管機關審查，若主管機管審查前開發就是違法，如今萬大-中和-樹林地區捷運系統，也就是第二期工程，既未通過環評並取得開發許可逾3年（即110年10月17日）前，卻在111年3月及4月間，先後於樹林及土城區做樹木移植工程，所以環團協助居民提出公民訴訟告知書，請環保署依法處理。

當地居民鄭小姐與黃先生也都質疑捷運施工設計錯誤，不僅損害公園綠地，砍老樹種新樹，工程噪音也限縮學童的活動空間，犧牲居民與國小師生居住安寧。

捷運萬大線二期工程改變路線轉彎，引發多個環團上午到環保署抗議違法，希望環保署能在下午環評視訊會議上表達公民訴訟告知的立場，不要因疫情讓開發工程含糊過關。記者潘俊宏／攝影
捷運萬大線二期工程改變路線轉彎，引發多個環團上午到環保署抗議違法，希望環保署能在下午環評視訊會議上表達公民訴訟告知的立場，不要因疫情讓開發工程含糊過關。記者潘俊宏／攝影

捷運 環評 環保署

延伸閱讀

碳費怎麼收？ 環保署：將研擬2030年前的費率調升機制

大湖與碧湖與慘遭玻璃魚入侵 北市偕環團積極改善

環保署預告 第二批排碳大戶估百家

氣候變遷危及飲用水品質 環保署修法提高餘氯標準上限

相關新聞

夏季將至 十分瀑布園區開放時間延長1小時

夏季將至，新北市觀光旅遊局表示，將於今年6月至9月間延後十分瀑布園區開放時間1小時，從早上9點開放入園，下午5點30分為...

評／這墓碑走過白恐年代 卻躲不過柯市府的魔掌？

日前台北市長柯文哲市府團隊，假借維護「蔣渭水紀念廣場」、「戒嚴時期政治受難者墓園」文化資產之名，打算對周遭其他墳塚進行強制遷葬。依據現行法律《文化資產保存法》第15條規定，在公有土地對超過五十年的地上建物進行工程，仍必須先由市府文化局進行文化資產價值評估，並依照《文化資產保存法施行細則》第17條，將評估結果公告於主管機關網站。

二級保育類領角鴞受傷 桃子腳學童通報救援

新北市樹林區桃子腳國小學童，日前在學校不遠處森林公園草堆中，發現有受傷領角鴞無法飛行，學童合力將領角鴞交由三峽分局北大派...

影／捷運路線轉彎破壞綠地 環團到環保署抗議違法

捷運萬大線二期工程改變路線轉彎，引發金城公園綠地保留自救會、土城國小家長自救會及多個環團今到環保署抗議違法，希望環保署能...

梅雨季來臨防河濱愛車泡水 新北提供App及簡訊通知服務

梅雨季來臨，氣象預報顯示新北最近一周都會下雨，新北水利局指出，不少民眾都愛到河濱遊玩，或把愛車放置河濱停車場，呼籲民眾同...

新北共235條土石流潛勢溪流 宣導、監測 迎戰梅雨季！

隨近期雨季來臨，不少民眾也擔心引發土石流，危及生命財產安全，新北農業局表示，境內共有235條土石流潛勢溪流，市府每年都辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。