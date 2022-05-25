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影／捷運路線轉彎破壞綠地 環團到環保署抗議違法
捷運萬大線二期工程改變路線轉彎，引發金城公園綠地保留自救會、土城國小家長自救會及多個環團今到環保署抗議違法，希望環保署能在下午環評視訊會議上表達公民訴訟告知的立場，不要因疫情讓開發工程含糊過關。
台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，環評法第16-1條規定，開發單位取得開發許可後逾3年動工，應該提出環境現況差異分析及對策檢討報告，並送主管機關審查，若主管機管審查前開發就是違法，如今萬大-中和-樹林地區捷運系統，也就是第二期工程，既未通過環評並取得開發許可逾3年（即110年10月17日）前，卻在111年3月及4月間，先後於樹林及土城區做樹木移植工程，所以環團協助居民提出公民訴訟告知書，請環保署依法處理。
當地居民鄭小姐與黃先生也都質疑捷運施工設計錯誤，不僅損害公園綠地，砍老樹種新樹，工程噪音也限縮學童的活動空間，犧牲居民與國小師生居住安寧。
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