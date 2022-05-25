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梅雨季來臨防河濱愛車泡水 新北提供App及簡訊通知服務
梅雨季來臨，氣象預報顯示新北最近一周都會下雨，新北水利局指出，不少民眾都愛到河濱遊玩，或把愛車放置河濱停車場，呼籲民眾同時要注意氣象預報，做好防災準備，若有大雨警報也請將愛車移出，減少車輛泡水的損害，市府提供社群App及簡訊通知，歡迎民眾多利用。
水利局說明，隨著時節進入夏季，台灣也進入典型午後雷陣雨好發時節，伴隨著每日可能發生的致災性豪大雨，新北市河濱公園也將隨時啟動「車輛只出不進」及「關閉橫移門」等管制措施。
水利局呼籲，民眾在近期前來河濱公園遊玩或停車時，應特別留意中央氣象局的天氣預報，並作好防災準備，盡量避免在豪大雨警報時將愛車停在河濱公園內，以減少車輛泡水的損害。
水利局提醒，民眾可使用智慧型手機以LINE APP搜尋「@ntpc」或搜尋「新北市政府」官方帳號並加入好友，即可隨時收到新北市的第一手市政資訊。另外，高灘處也有提供防汛簡訊服務，民眾可每年上網免費登記。
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