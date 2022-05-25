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台北惜物網去年成交3.9萬件 二手車總拍金額1.1億最高

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府建置「台北惜物網」，作為公部門二手物品網路拍賣交易平台。圖／引用自惜物網官網
北市府建置「台北惜物網」，作為公部門二手物品網路拍賣交易平台。圖／引用自惜物網官網

北市主計處統計，去年底參與「台北惜物網」拍賣公部門二手物品的中央及各市縣機關學校有4116所；去年全年拍賣成交3.9萬件，以電腦硬體與周邊設備1.0萬件，占26.9%最多；拍賣金額則以運輸車輛1.1億元，占50.4%最高。

主計處表示，基於地球永續、促進資源再利用、提升循環經濟效益，北市府建置「台北惜物網」，作為公部門二手物品網路拍賣交易平台，去年底參與「台北惜物網」拍賣的機關學校計4116所，其中非北市府所屬的機關學校3718所，占90.3%，若與2020年底比較，增加37所約0.9%；另外，登錄成為該網會員人數已達11.9萬人，較2020年底增加1.3萬人，比例約12.0%。

主計處統計，「台北惜物網」去年拍賣成交件數3.9萬件，較109年減少4533件，減少10.4%，主因是去年受疫情影響，去年上架拍賣件數較109年減少，但去年全年成交金額2.2億元，仍較2020年成長7.6%；若與2014年比較，拍賣件數及金額則分別增加1.2萬件、1.5億元，增幅達206.9%。

至於去年拍賣物件類別，以電腦硬體與周邊設備1.0萬件，占26.9%最多，拍賣金額則以運輸車輛1.1億元，占50.4%最高。

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