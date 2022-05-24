新店400戶停電疑「猴子」釀禍 搶修時又3車追撞

新北市新店區青潭山上，今天下午有部分住戶發生跳電，經單位通報了解，是北宜路17.5k路段，有一隻猴子疑似拉扯電線，釀電線掉落，慘的是，更造成3輛大貨車追撞，所幸沒有人員傷亡，僅有一隻猴子因觸電死亡。目前仍有約400戶停電，台電預計晚上8點搶修完畢。

新北市消防局今天下午4點獲報，新店區北宜路三段144號有電線掉落，趕抵發現柏油路在冒煙，立刻灑水降溫，也在現場看到一隻死猴子，懷疑是猴子在電線上擺盪，不慎拉扯，釀成停電。

電線脫落，北宜路雙線道往新店方向，一線道封閉，工務人員依規定擺放三角錐，沒想到疑因擺放在過彎區視野不好，一輛大貨車駕駛過彎後才發現電線脫落，緊急煞車，雖沒有撞上，但後方兩輛大貨車煞車不及，接連追撞，禍不單行。