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台北「迎城隍」 台北霞海城隍文化節將登場

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北霞海城隍文化節即將登場，下午舉行記者會。圖／台北霞海城隍廟提供
台北霞海城隍文化節即將登場，下午舉行記者會。圖／台北霞海城隍廟提供

台北「迎城隍」是大稻埕從清朝以來的盛事，更有俗諺「五月十三人看人」來形容城隍爺遶境時的盛況，台北霞海城隍文化節即將登場。除了農曆5月14日霞海城隍生日當天的祭典法會，還舉辦一系列的祭典、展演、市集、戲劇、講座，輕鬆了解城隍文化。

台北霞海城隍廟管理人陳文文指出，今年是連續第三年受到疫情影響，台北霞海城隍廟霞海城隍老爺聖誕相關活動也因此取消或縮小舉辦，三年來每到4、5月剛好都是疫情轉變時刻，城隍廟盡眾善信之力，捐贈防疫相關用品如體溫計、三級防護衣，今年支援消防局1000隻快篩，希望以溫暖及守護的角度發揮信仰的力量。

台北市大同區公所主祕周之雅表示，感謝街區的好朋友一直以來的支持，不嫌棄配合公所活動，今年5月28日除了有聯合記者會之外，還有看影片聽故事抽在地店家好禮的活動，歡迎大家一起來參加。

台灣新文化運動紀念館長許美惠表示，大稻埕在地有許多值得推廣的文化，很開心可以一起參與城隍文化節，迎城隍裡最經典的南北管樂，這次有機會在5月29神樂隊live秀讓大家看到大稻埕驕傲的子弟樂曲，熱鬧祝壽。

今年台北霞海城隍文化節活動，包括藝演暖壽，首場登場的是5月28下午的聯合祝壽記者會，並由迎城隍時打頭陣的《大龍峒金獅團》，以鑼鼓喧天趕走病疫；5月29日下午有迎城隍中重要的神樂隊們親臨現場，北管、南管、月琴、二胡各式演出。

6月3日至6月5日由永樂商圈發展協會主辦的城隍暖壽市集集結在地店家一起來幫城隍暖壽，邀大家逛大稻埕特色商品，而6月5日「民權歌劇團」演出，邀請城隍老爺一起與大家一起看戲。

霞海城隍廟 大稻埕 疫情

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